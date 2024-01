DualSense V2: Händler bewirbt unangekündigten, neuen Controller mit besserer Akkulaufzeit

Es sieht ganz so aus, als stünde bald ein DualSense-Upgrade an. Auf der Webseite von Best Buy in Kanada taucht nun jedenfalls ein neuer PS5-Controller auf, der als „PS5 V2 DualSense Wireless Controller“ betitelt wird.

Der Controller ähnelt seinem Vorgänger nahezu in allen Belangen, allerdings wird das vermeintliche Upgrade mit einem deutlich verbesserten Akku beworben. Eine „außergewöhnliche Akkulaufzeit von 12 Stunden bei voller Ladung unterstützt lange Gaming-Sessions“, heißt es in der entsprechenden Produktbeschreibung. Das wäre natürlich eine erfreuliche Verbesserung, macht der aktuelle DualSense-Controller doch gern deutlich schneller schlapp.

Preislich wird der V2-Controller mit 89,99 CAD ausgewiesen – das entspricht dem gängigen Preis des aktuellen DualSense. Bestellen lässt er sich aber natürlich noch nicht – Best Buy listet den Controller aktuell als „out of stock“.

Mit der offiziellen Ankündigung des Controllers könnte sich das zeitnah ändern. Ebenso möglich erscheint aber ein Fehler seitens Best Buy. Sobald es entsprechende Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier.

via Eurogamer, Bildmaterial: Sony PlayStation