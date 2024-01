Die Neuerscheinungen im Januar 2024

Neues Jahr, neues Glück. Der Januar beginnt einigermaßen gemächlich. Uns erwarten einige Remaster, Neuauflagen und Portierungen wie The Last of Us Part II Remastered, Another Code: Recollection und Neptunia: Sisters VS Sisters. Aber es gibt auch einige neue Highlights, allen voran Tekken 8 und Like a Dragon: Infinite Wealth.

Welches sind eure Must-Haves im ersten Monat des neuen Jahres?

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen:

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco