Die E-Mail habt ihr besser nicht gelöscht: Nintendo hat zu Neujahr ein Geschenk für euch

Na, habt ihr all die automatisch generierten Neujahrs-Mails schon gelöscht? Dann solltet ihr vielleicht nochmal euren Papierkorb wiederherstellen, denn von Nintendo gab es eine durchaus lohnenswerte E-Mail zum Neujahr, auch wenn sie natürlich ebenfalls automatisiert war.

In einer E-Mail mit dem Betreff „Frohes neues Jahr von Nintendo“ verschickte Nintendo zum 1. Januar nämlich nicht nur Glückwünsche, sondern auch einen kostenlosen Wallpaper und vor allem 100 Platin-Punkte für euren My-Nintendo-Account.

Die Punkte kamen in Form eines Codes, den ihr bei My Nintendo einlösen könnt. Die 100 Platin-Punkte könnt ihr später für die nächste Gratis-Prämie einsetzen. Zum Beispiel für einen Schlüsselanhänger zu Super Mario Bros. Wonder. Voraussetzung für den Erhalt der E-Mail ist natürlich einerseits ein My-Nintendo-Account und andererseits die entsprechenden Einstellungen in den Datenschutzeinstellungen.

