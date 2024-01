Deutsche Verkaufscharts: Spider-Man 2 schwingt wieder an die Spitze

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts schwingt Spider-Man 2 wieder nach ganz oben. In der ersten Verkaufswoche des Jahres erklimmt das Spiel erneut den ersten Platz der PS5-Charts. Spidey landet vor Call of Duty: Modern Warfare III.

Der Ego-Shooter wiederum toppt die offiziellen deutschen Xbox-Series-Charts. Hier lässt „CoD“ Assassin’s Creed Mirage hinter sich. Neueinsteiger sind Mangelware zu Jahresbeginn. So landet GTA V in den PS4- und Xbox-One-Rankings auf Platz eins und Super Mario Bros. Wonder in den Switch-Charts vor Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Marvel’s Spider-Man 2, Sony, Insomniac Games