Deutsche Verkaufscharts: Der Videospielmarkt bleibt noch im alten Jahr hängen

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts haben den Jahreswechsel nach wie vor nicht so recht vollzogen. Immer noch dominieren Spiele aus 2023 die Spitzen der Rankings. Doch so langsam erwacht der Markt aus der Winterpause, die nächsten Wochen dürften von Neuerscheinungen wie Prince of Persia: The Lost Crown, The Last of Us Part II Remastered und Tekken 8 geprägt sein.

Doch bis dahin bleiben Spider-Man 2 (PS5) und Super Mario Bros. Wonder (Switch) die Games der Stunde. In den Xbox-Series-Charts holt sich Call of Duty: Modern Warfare III die Goldmedaille. Die gleichen Spitzenreiter wie vor sieben Tagen also.

Call of Duty holt auf PS5 den zweiten Platz, während GTA V auf Xbox Series auf den zweiten Platz wieder einsteigt. GTA V kann auch auf PS4 und Xbox One den Thron erobern. Die Ankündigung von GTA VI hat wohl die letzten Reserven mobilisiert.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo