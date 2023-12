Von NieR- und Crisis-Core-Produzenten: Square Enix hat zwei unangekündigte Titel in Arbeit

In einem Interview mit 4Gamer, in dem man die Ambitionen verschiedener Entwickler für 2024 thematisierte, haben Yosuke Saito und Mariko Sato von Square Enix angekündigt, dass sie an neuen, unangekündigten Spielen für das Unternehmen arbeiten. Es ist wahrscheinlich, dass es sich um zwei separate Projekte handelt.

Zur Erinnerung: Saito ist der Produzent der Serien „NieR“ und „Voice of Cards“. Er arbeitete auch bei Gems Company zusammen mit Monaca, dem Musikproduktionsstudio, das der NieR- und Drakengard-Komponist Keiichi Okabe 2004 gründete. Sato produzierte zuletzt hingegen „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“.

Es gibt nicht viele Informationen zu besagten unangekündigten Spielen. Saito gibt an, dass er im Jahr 2024 hart arbeiten wird und dass er möglicherweise etwas Neues ankündigen wird – vielleicht aber auch nicht. In Satos Nachricht dankt sie zunächst den Fans für den Empfang von „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ und spricht über Zacks kurzen Auftritt im Trailer zu „Final Fantasy VII Rebirth“. Sie sagt auch, dass sie hart daran arbeitet, einen neuen Titel ankündigen zu können, und möchte, dass die Fans sich auf den Tag freuen, an dem sie ihn enthüllen kann.

Stichwort „Final Fantasy“: Final Fantasy VII Rebirth wird am 29. Februar 2024 für die PS5 erscheinen. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

