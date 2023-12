Tales of Berseria, Zestiria und Symphonia für 9,99 Euro in der Bandai Namco Collection

Im aktuellen „Build your own Bundle“ bei Fanatical könnt ihr drei Games von Bandai Namco für insgesamt 9,99 Euro abstauben. Mit dabei sind unter anderem Tales of Zestiria, Tales of Berseria und Tales of Symphonia. Die Spiele bekommt ihr somit für insgesamt 9,99 Euro. Geht schon, oder?

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Spiele umfasst weiterhin unter anderem One Piece World Seeker, Little Nightmares, Dragon Ball Xenoverse und einige Naruto-Spiele. Ihr könnt euer Bundle auf bis zu fünf Spiele erweitern und bezahlt dann 16,49 Euro. Es handelt sich jeweils um Steam-Keys.

Bildmaterial: Tales of Zestiria, Bandai Namco