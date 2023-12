Sea of Stars: Entwickler entfernen Cameo-Auftritt von YouTuber nach Betrugsvorwürfen

Im Zuge einer Kontroverse um Jirard Khalil – besser bekannt als YouTuber „The Completionist“ – gaben die Entwickler von Sea of Stars bekannt, seinen Cameo-Auftritt aus dem Spiel entfernt zu haben.

Der beliebte YouTuber war vor der Veröffentlichung einer der lautstärksten Unterstützer des RPG-Hits von Sabotage Studio, was ihm einen Auftritt im Spiel einbrachte. Doch nachdem gegen Khalil Vorwürfe des Wohltätigkeitsbetrugs erhoben wurden, ist dies wohl nicht länger der Fall.

Sea of Stars hat sich als eine der größten Indie-Game-Erfolgsgeschichten des Jahres 2023 erwiesen. In einem Jahr voller hochwertiger Titel überzeugte Sabotage mit seiner Hommage an RPGs der 16-Bit-Ära viele Fans des Genres, indem es den Charme von Spielen wie „Chrono Trigger“ in die heutige Zeit adaptierte. Wenn man dann noch die herausragende Grafik und Musik dazu nimmt, ist es keine Überraschung, dass „Sea of Stars“ jede Menge Anerkennung erhalten hat – darunter auch die Auszeichnung für das „Best Independent Game“ bei den The Game Awards 2023.

Vorwürfe des Wohltätigkeitsbetrugs – Sabotage reagiert

Khalil wurde kürzlich unter die Lupe genommen, nachdem Karl Jobst und SomeOrdinaryGamers The Completionist des Wohltätigkeitsbetrugs beschuldigt hatten. In diesen Anschuldigungen wird behauptet, dass der YouTuber Gelder zurückgehalten hat, die er von der Wohltätigkeitsorganisation seiner Familie, der Open Hand Foundation, und seinem IndieLand-Wohltätigkeits-Livestream erhalten hat, und dass er Spenden nicht gemeldet hat.

Aus diesem Grund aktualisiert Sabotage Sea of Stars, um „Jirard the Constructionist“, einen auf Khalil basierenden NPC, aus dem Spiel zu entfernen, wie aus einem Discord-Beitrag von Studio-Präsident Thierry Boulanger hervorgeht, der inzwischen in den sozialen Medien aufgetaucht ist.

Boulanger erläutert in seinem Beitrag die Gründe für diesen Schritt und erklärt, dass das Studio „die Ereignisse in den letzten Wochen sorgfältig beobachtet“ habe und beschlossen habe, den NPC aus dem Wunsch heraus zu entfernen, „einen positiven und optimistischen Raum“ rund um Sea of Stars aufrechtzuerhalten. Boulanger betont jedoch, dass das Studio nicht versuche, aufgrund dieser Ereignisse ein Urteil über Khalil zu fällen.

Die Anschuldigungen gegen Khalil zeichnen kein schönes Bild, da Jobst und SomeOrdinaryGamers der Open Hand Foundation vorwerfen, über 600.000 US-Dollar an Spenden für die Demenzforschung zurückzuhalten. Khalil hat inzwischen auf diese Behauptungen reagiert und sich dafür entschuldigt, dass er sich nicht offener darüber geäußert hat, wann das fragliche Geld gespendet werden sollte, weist jedoch die Vorwürfe zurück, dass die Stiftung Betrug begangen habe.

via GameRant, Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio