SaGa Glimmerfest 2023: Square Enix kündigt Livestream zur Serie und SaGa Emerald Beyond an

SaGa Glimmerfest 2023, ein spezieller Livestream von Square Enix mit weiteren Details zu SaGa Emerald Beyond, wurde in einem frischen Tweet für den 15. Dezember angekündigt.

Der Livestream ist für 15:00 Uhr deutscher Zeit über Square Enix angesetzt, und Fans haben die Möglichkeit, sich ihre Fragen im Stream beantworten zu lassen. Der Livestream rückt SaGa Emerald Beyond in den Fokus, aber es gibt noch diverse andere potenzielle Titel.

Fans werden die beliebte SaGa-Serie wahrscheinlich mit Romancing SaGa verbinden, einem ikonischen Rollenspiel aus den frühen 90ern. Tatsächlich wurden im Laufe der Jahre viele SaGa-Spiele der Remaster-Kur unterzogen. SaGa Emerald Beyond ist einer der wenigen neuen Ableger. Wenn der Glimmerfest-Livestream also große Enthüllungen abseits von „Emerald Beyond“ plant, dürfte man also allenfalls mit einem neuen Remaster rechnen dürfen.

Nach der Arbeit von Square Enix an SaGa Frontier steht für die Fortsetzung sicherlich ein eigenes Update an. SaGa Emerald Beyond hatte im vergangenen September einige Auftritte auf der Tokyo Game Show 2023 und einer Nintendo Direct – dabei wurden einige Charaktere und Handlungsstränge enthüllt.

Das Veröffentlichungsfenster ist immer noch nur für 2024 geplant. Da das neue Jahr schnell näher rückt, wäre es ein guter Zeitpunkt, etwas Konkreteres anzukündigen. Fans können auch einen neuen Trailer erwarten, da bislang wenig Gameplay von SaGa Emerald Beyond präsentiert wurde.

via Insider-Gaming, Bildmaterial: SaGa Emerald Beyond, Square Enix