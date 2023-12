Remake zum Myst-Sequel Riven verrät seinen Namen und zeigt erste Bilder

Cyan Worlds arbeitet an einem Remake zu Riven, das zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt für PCs via Steam und GOG erscheinen soll. Nun hat der Entwickler und Publisher verraten, wie das Remake heißen wird: Demnach wird der Titel den Namen Riven: New Discoveries from the Lost D’ni Empire tragen.

In dem Titel bittet uns Atrus, zum Inselreich Riven zu reisen und seine Frau Catherine zu retten. Sie wird von Atrus Vater Gehn gefangen gehalten, der sich selbst zum Herrscher der Inselgruppe erklärt hat. Die Geschichte soll dem Entwicklerteam zufolge mit Intrigen und Verrat locken.

Um Catherine zu retten, müssen wir uns einer Vielzahl von Rätseln stellen. Sie sollen sowohl für Neulinge als auch für Veteranen geeignet sein. Wir reisen zwischen unterschiedlichen Inseln hin und her, die verschiedene Biome wie Dschungel oder Höhlen bieten.

Wir können uns frei durch eine Echtzeit-3D-Umgebung bewegen. Außerdem soll die Geschichte noch tiefer sein als im Original. Riven war ursprünglich ein Sequel zum beliebten Myst.

Bildmaterial: Riven: New Discoveries from the Lost D’ni Empire, Cyan Worlds