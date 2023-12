Pokémon Karmesin und Purpur: Fan entdeckt spannende Referenz an unsere Welt

Seit einigen Tagen ist „Die Indigoblaue Scheibe“ erhältlich, der zweite Story-DLC zu Pokémon Karmesin und Purpur. Pokémon-Meister Joe Merrick machte beim Spielen eine interessante Entdeckung.

Karmesin und Purpur sowie die DLC-Regionen nutzen bekanntlich unterschiedliche Zeitzonen. Die Tera-Kuppel in „Die Indigoblaue Scheibe“ liegt in Einall und Einall basiert auf der realen Region um New York. Paldea wiederum, die Region aus Karmesin und Purpur, ist an Iberien angelehnt.

Merrick hat herausgefunden, dass die Tera-Kuppel etwa 18 Ingame-Minuten vor Paldea liegt. Das sind in Echtzeit umgerechnet etwa 6 Stunden. Das entspricht ziemlich genau der Zeitzonendifferenz zwischen New York und Spanien. „Das ist ziemlich sicher eine absichtliche Anspielung“, resümiert Joe Merrick. Oder doch nur Zufall?

Denn Merrick hat sich dann auch Kitakami und Paldea angeschaut. Auch hier entspricht der Ingame-Unterschied 18 Minuten, also ebenfalls 6 Stunden. Kitakami basiert auf Japan, doch hier lässt sich die Echtwelt-Regel nicht anwenden. Spanien und Japan liegen eigentlich acht Stunden auseinander. Schade.

Erst vor wenigen Tagen hatte The Pokémon Company weitere Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. Die Bonus-Episode soll am 11. Januar 2024 veröffentlicht werden. Die drei Gefährten Nemila, Pepper und Cosima verschlägt es gemeinsam mit dem Hauptcharakter auf eine erneute Reise nach Kitakami.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak