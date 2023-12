Humorvoll: Nintendo spendiert WarioWare, Inc. eine fiktive, „offizielle“ Firmen-Website

Manchmal beweist ja sogar Nintendo ein bisschen Humor. Dem Anti-Bösewicht Wario hat Nintendo jetzt eine fiktive Firmen-Website spendiert. Auf der Website darf Wario seine Firma WarioWare, Inc. präsentieren und natürlich auch seine Mitarbeiter, vor allem aber sich selbst.

„WARIO (CEO)“ prangt in großen Lettern gleich auf der Startseite. „Dies ist die offizielle Website von WarioWare, Inc. unter der Leitung des einzigartigen Wario! Genieße den glorreichen Inhalt!“, kündigt eine durchlaufende Schrift an, als wäre sie aus den 90ern.

Den Slogan der Firma reduziert Wario darauf, die witzigsten Spiele der Welt zu erschaffen und dabei (und daran) der reichste Mensch der Welt zu werden. Allerdings: „Making games is a huge pain in the butt“, wie er herausfindet. Nintendo fordert er auf, einen Wario-Film zu erschaffen.

Ihr findet ein Firmenprofil, ein natürlich ausführliches Profil zu Wario, Vorstellungen seiner Mitarbeiter und eine Geschichte der Firma. Wirklich unterhaltsam, falls ihr einige Minuten Zeit habt. Viel Spaß damit!

Bildmaterial: Nintendo