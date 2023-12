Mehrwert: So viele „Day One Games“ bot der Xbox Game Pass im aktuellen Jahr

Ob der Xbox Game Pass einen Mehrwert bietet, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Unstrittig ist wohl, dass der Mehrwert mit mehr Games potenziell steigt. Und noch mehr Treffer landet Xbox, wenn man Spiele gleich am Tag des Launches zur Verfügung stellt. So können Abonnenten gegenüber dem Kauf der Spiele natürlich enorm sparen.

Im Jahr 2023 wurden 149 Spiele zum Xbox Game Pass hinzugefügt, von denen ein Drittel „Day One Games“ waren. Spiele also, die gleich mit ihrer Veröffentlichung auf Xbox und möglicherweise anderen Plattformen auch im Xbox Game Pass spielbar waren.

50 waren es ganz konkret, darunter natürlich auch Spiele wie Dead Space, Forza Motorsport, Lies of P, No Man’s Sky, Starfield, Venba Hi-Fi Rush, Sea of Stars und Cocoon, die bei The Game Awards gewannen oder nominiert waren.

Zuletzt führte Xbox mit dem Xbox Game Pass Core ein neues Abomodell ein. „Core“ ersetzt im Wesentlichen Xbox Live Gold und bietet einen festen Stamm an Inklusiv-Games, der nur selten rotiert. Außerdem zieht man Berichten zufolge für die Zukunft ein werbefinanziertes Modell in Betracht.

