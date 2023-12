Final Fantasy VII Ever Crisis: Neue Details zur Steam-Version und erstes Gameplay in 4K-Auflösung

Die japanische Famitsu hat ein Video zu Final Fantasy VII Ever Crisis veröffentlicht, welches das bislang Mobile-exklusive RPG in der neuen Steam-Version zeigt. Ever Crisis wird am 7. Dezember für PC-Steam erscheinen.

Wie die Famitsu berichtet, kann Ever Crisis am PC in 4K-Auflösung gespielt werden. Außerdem gibt es drei FPS-Optionen: 30, 60 und 120. Die Famitsu schreibt, bei 60 FPS würde das Spiel selbst in intensiven Kämpfen flüssig laufen.

Darüber hinaus unterstützt die Steam-Version natürlich Maus- und Tastatursteuerung. Laut Famitsu sei das „bequemer“ als die Touchsteuerung an Mobilgeräten. Ein Betrieb mit einem Controller wird laut der Famitsu bisher nicht unterstützt, man hofft ihr aber, dass dies in Zukunft geboten wird.

Der Famitsu-Autor kommt nach seiner Anspielgelegenheit zu dem Fazit: „Ich habe das Gefühl, dass ich nach dem offiziellen Start der Steam-Version mehr auf der PC-Version spielen werde.“ Nach wie vor nicht bekannt ist, ob Ever Crisis zum Start bereits für das Steam Deck verifiziert ist.

Auf dem obigen Artikelbild seht ihr übrigens das aktuell laufende Weihnachts-Event in Ever Crisis. Das ungewohnte Outfit von Cloud, das ihr im Video seht, entstammt der Kolloboration zu Final Fantatsy IX.

Ever Crisis im Steam-Video von der Famitsu:

