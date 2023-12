Final Fantasy VII: Den Machern ist das Original „ein wenig peinlich“ in gewissen Teilen

Als Final Fantasy VII in den 90er-Jahren entstand, hatte die Welt sicher auch viele Probleme, aber es waren andere als heute. Zumindest in der Wahrnehmung der Menschen. Die Macher des Klassikers wollten zwar nicht gezielt auf bestimmte soziale Probleme in der Welt Bezug nehmen, erkennen aber an, dass einige der Themen noch heute eine Relevanz haben. Natürlich dürfte dazu allen voran die Umwelt zählen.

Mit dem Game Informer sprach Producer Yoshinori Kitase darüber. „In Final Fantasy VII waren wir in der Lage, diese Art von Themen, wie den Kreislauf des Lebens, durch das Konzept des Lebensstroms darzustellen“, sagt Kitase. „Wenn wir es genau so darstellen würden, wie wir es in der realen Welt erleben, wäre es nicht sehr interessant“, so Kitase weiter.

Dank der Ideen von Szenario-Autor Kazushige Nojima sei man in der Lage gewesen, den Lebensstrom und den Planeten in den Mittelpunkt von Final Fantasy VII zu stellen. „Auf diese Weise glaube ich, dass das Spiel und seine Themen relevant bleiben und dem Test der Zeit standhalten“, sagt Kitase.

„In Anbetracht der Art und Weise, wie soziale Probleme, gesellschaftliche Fragen und kulturelle Darstellungen abgebildet werden, ist mir der Originaltitel in gewisser Weise ein wenig peinlich“, blickt Kitase zurück. „In seiner Ausdrucksweise war er in mancher Hinsicht noch sehr jung und naiv“, sagt er, ohne konkreter zu werden.

„Daraus haben wir gelernt, aber gleichzeitig glaube ich, dass das einer der Gründe ist, warum der Titel so gut angenommen wurde. Er ist nicht perfekt, und er ist in seiner jungen und naiven Art der Darstellung etwas ungleichmäßig und zerklüftet. Natürlich gibt es nach 25 Jahren eine Menge persönliches Lernen, Veränderungen und Wachstum. Aber wenn ich darauf zurückblicke, sind mir einige Teile davon ein wenig peinlich“, so Kitase erneut.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO