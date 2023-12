Deutsche Verkaufscharts: Die „Black Week“ zeigt ihre Wirkung und führt zum besten Absatz

Der deutsche Handel blickt auf die stärksten Games-Absätze des Jahres zurück. Die Black Week hat ihre Wirkung gezeigt. Es wurden so viele physische Video- und PC-Spiele verkauft, wie in keiner anderen Woche 2023.

Aber in der Black Week sind die Spiele günstig und die Umsätze folgerichtig geringer. Es war unterm Strich „nur“ die zweitbeste Woche nach Umsatz. Hier führt weiterhin die Woche Mitte Mai, in der Zelda: Tears of the Kingdom erschienen ist.

Habt ihr während der Black Week zugegriffen?

Doch jetzt zu den Rankings. Hier tut sich wenig – die zumeist reduzierten Spiele sind eher älter. Aktuelle Games of Modern Warfare III beherrschen die Charts in der Spitze weiterhin. Das neue Call of Duty behält Platz 1 in den PS5-, PS4- und Xbox-Series-Charts. Super Mario Bros. Wonder behält die Switch-Spitze vor Nintendo Switch Sports.

