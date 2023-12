Blue Protocol: Das Action-RPG von Bandai Namco erscheint im Dezember für Konsolen

Blue Protocol wird am 13. Dezember auch für Xbox Series und PlayStation 5 an den Start gehen, wie Bandai Namco Online bekannt gibt. Zunächst nur in Japan, wo man einen Cross-Play-Support für die bereits laufende PC-Version anbietet.

Weltweit soll Blue Protocol im kommenden Jahr für Konsolen und PCs an den Start gehen und dann hoffentlich die Probleme behoben haben, über die Fans klagen. Im Westen wird das Action-RPG, das kostenlos spielbar ist, von Amazon Games vertrieben. Wir konnten Blue Protocol bei der Gamescom anspielen.

Blue Protocol heißt euch in Regnas willkommen. Eine Welt am Rande der Zerstörung nach Jahrtausenden an Konflikten und technologischer Überladung. Die Kämpfe sind actionreich und der Charakter kann angepasst werden. Insgesamt stehen fünf Klassen bereit. Optionale Ingame-Käufe werden natürlich möglich sein, doch die Betonung liegt auf optional. Vor allem dürften sie bei der Charakter-Anpassung zum Einsatz kommen.

Bildmaterial: Blue Protocol, Amazon Games, Bandai Namco