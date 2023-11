Silent Hill 2: Bloober Team will mit dem Remake an die Spitze des Horror-Pantheons

Dank des Remakes von Silent Hill 2 schielt aktuell die gesamte Horrorspielwelt auf das polnische Studio Bloober Team. Sicher einer schwere Bürde, gilt das Original doch für viele als eines der besten Spiele aller Zeiten. Kacper Michalski, Head of Production bei Bloober Team äußerte sich nun gegenüber Gamesradar zu den großen Erwartungen.

An die Spitze des Horror-Pantheons

„Die Beherrschung der Kunst des Horrors ist der Weg, den wir verfolgen und an dem wir immer festhalten wollen“, sagt er. „Unser Studio ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir uns reif fühlen, um selbst die größten Projekte zu bewältigen.“

Und weiter: „Konami hat uns große Ehre erwiesen, indem es uns das Privileg gewährte, Silent Hill 2, eines der wichtigsten Horrorspiele aller Zeiten, neu zu gestalten. Eine solche Auszeichnung spricht für sich und beweist, dass unser Studio Horror atmet.“

Er ergänzt selbstbewusst: „Ich glaube, dank unserer bevorstehenden großen Projekte werden wir unser Ziel erreichen und in den kommenden Jahren an die Spitze des Pantheons der Horror-Schöpfer gelangen, während wir gleichzeitig unsere Werte bewahren.“

„Der Stand der Technik im Gaming schreitet weiterhin erstaunlich schnell voran“, sagt Michalski. „Es ist erstaunlich, wie Entwickler ihre Kreativität einsetzen und modernste Technologien bis an die Grenzen ausreizen, um die Originaltitel aufzupeppen. Dies bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich, etwa wie man ein völlig neues Spiel entwickelt und dabei das Mojo behält, die jeder am Original liebte.“

Dafür steht Bloober Team

Michalski erklärt: „Unsere Spiele konzentrieren sich mehr auf Story, Atmosphäre und Sound. Wir haben für unsere Werke den Begriff ‚Hidden Horror‘ geprägt – ein Subgenre des psychologischen Horrors, und unsere Fans haben miterlebt, dass wir uns immer stärker mit dieser Kategorie beschäftigen.“ Und weiter:. „Wir glauben fest daran, dass das Unbekannte, das Unentdeckte uns am meisten Angst macht. In unseren Titeln konzentrieren wir uns auf die Komplexität der Charaktere und darauf, eine beunruhigende Atmosphäre zu schaffen.“

Bis Silent Hill 2 das Licht der Welt erblickt, dauert es vermutlich noch etwas. Ein Veröffentlichungsdatum ist jedenfalls noch nicht bekannt. Mit Silent Hill: Ascension ging aber kürzlich ein Live-Serien-Experiment an den Start.

