Leergefegt: Deutscher Ghibli-Store in nur drei Tagen ausverkauft, aber Nachschub ist im Anmarsch

Damit haben die Verantwortlichen offenbar nicht gerechnet. Erst kürzlich berichteten wir vom Ghibli-Pop-Up-Store, der in Kooperation zwischen Atomax Merchandising und MAISON GHIBLI zum 4. November seine Pforten in Frankfurt am Main öffnete.

Drei Tage statt ganzem Monat

Bis zum 3. Dezember sollte die Aktion laufen – tatsächlich ist aber das gesamte Sortiment nun schon nach drei Tagen restlos ausverkauft. Ein riesiger Erfolg, wie es scheint.

KundInnen aus ganz Deutschland und sogar angrenzenden Nachbarländern standen in den vergangenen Tagen stundenlang in der Schlange, um Merchandise der beliebten Animationsschmiede einzutüten. Bis zu sieben Stunden standen sich enthusiastische Fans die Beine in den Bauch, verrät Geschäftsführer Michael Koch, der die Aktion reichlich unterschätzt hat.

Jetzt ist der Store erstmal geschlossen. Aber seid versichert: Nachschub ist auf dem Weg. Noch Ende der Woche sollen die Pforten des Lokals in der Domstraße wieder öffnen. Und wieder gilt: Nur so lange der Vorrat reicht.

