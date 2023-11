Deutsche Verkaufscharts: Super Mario RPG und Hogwarts Legacy starten beachtlich

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, mischen vor allem neue Switch-Spiele das Ranking auf. Super Mario RPG springt bis auf den zweiten Platz der Switch-Charts, kommt aber an Super Mario Bros. Wonder nicht vorbei.

Das ist zumindest für die Launchwoche eine kleine Überraschung. Manch einer hätte vielleicht erwartet, dass Super Mario RPG sich hier zumindest eine Woche lang den ersten Platz vor Super Mario Bros. Wonder schnappt, dass nun auch schon einige Tage alt ist.

Apropos alt – Hogwarts Legacy ist auch schon einige Wochen erhältlich, aber die Switch-Version reichte Warner Bros. bekanntlich jetzt erst nach. Die zaubert sich dann auch gleich auf Platz drei der Switch-Rankings. Nicht schlecht, zumal die Deluxe Edition auf Platz fünf ins Ziel geht. GfK Entertainment erfasst jede Einzelhandelsversion getrennt voneinander.

Die stärkste Neuerscheinung außerhalb der Switch ist Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. Es debütiert auf den Positionen drei (PS5) respektive fünf (Xbox Series) bzw. sechs (PS4). Meistverkauftes Spiel ist hier jeweils Call of Duty: Modern Warfare III. Auf Xbox One macht Grand Theft Auto V seine Sache am besten.

