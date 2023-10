Stardew Valley startet eine Konzert-Tour und macht dabei auch in Europa Halt

Entwickler Eric Barone, der unter dem Pseudonym ConcernedApe arbeitet, hat die erste Konzert-Tour zur Farming-Simulation Stardew Valley angekündigt. Die Tour wird unter dem Motto „Festival of Seasons“ geführt und wird von einem Kammerorchester performt.

Die Tour beginnt am 17. Februar 2024 in Los Angeles und führt dann von Amerika über Europa sowie Australien bis hin nach Asien. In Europa gibt es allerdings nur einen Halt in London, der für den 29. April 2024 um 19:30 Uhr angesetzt ist. Solltet ihr also Interesse am Konzert haben und in Deutschland wohnen, wäre das eure nahegelegene Möglichkeit.

Stardew Valley: Festival of Seasons ist ein intimes, mitreißendes Konzert mit neuen Arrangements der beliebtesten Songs aus dem Stardew-Valley-Soundtrack, gespielt von einem Live-Kammerorchester. Das von ConcernedApe kuratierte Konzertprogramm nimmt euch mit auf eine musikalische Reise durch die vier Jahreszeiten des Tals, seine unvergesslichen Feste und seine geliebten Charaktere.

Der Vorverkauf beginnt am 13. Oktober. Die Ticketpreise sollen von 49 bis 68 Pfund reichen, also umgerechnet 57 bis 79 Euro. Das Konzert wird eine ungefähre Länge von anderthalb Stunden haben.

Bei der Ankündigung auf Twitter sind einige Fans traurig darüber, dass die Konzerte beispielsweise nicht in Brasilien stattfinden. Doch Barone höchstpersönlich antwortet, dass es in einer zukünftigen Tour möglich wäre, weitere Städte mit ins Programm zu nehmen.

Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe