SaGa Emerald Beyond: Akitoshi Kawazu will wieder „Risiken“ mit dem neuen Spiel eingehen

Im Zuge der letzten Ausgabe von Nintendo Direct kündigte Square Enix ein brandneues SaGa-Spiel an – SaGa Emerald Beyond. Passend zur Ankündigung veröffentlichte Franchise General Director Akitoshi Kawazu eine Nachricht via Twitter.

Das erwartet Fans und Neulinge in „Emerald Beyond“

Kawazu öffnet damit, dass er erklärt, wie sehr er sich darüber freut, endlich ein neues SaGa-Projekt angekündigt haben zu dürfen. Und das soll Fans wie Neulinge mit offenen Armen empfangen: „Sollte das euer erster SaGa-Titel sein, sind wir froh, dass ihr hier bei uns seid“, schreibt Kawazu.

„Emerald Beyond“ soll eine diverse Bandbreite an Charakteren und Welten bieten. Je nachdem, mit welchen Charakteren SpielerInnen welche Welt besuchen, tun sich neue Storyzweige auf. Kawazu empfiehlt also, Welten mehrmals in unterschiedlicher Konstellation zu besuchen. Übrigens sind die Charaktere nicht einfach nur „normale“ Menschen. Mit Mechs, Monstern und anderen Kreaturen und Rassen erwartet euch eine einzigartige Riege an Figuren.

Auch auf das Kampfsystem geht er ein, das darauf basiert, die Aktionen eurer Charaktere miteinander zu verbinden – so könnt ihr mächtige United Attacks vom Stapel lassen. Kawazu verspricht, dass es nichts Aufregenderes gibt, als die perfekte Kombination an Aktionen zu finden, um scheinbar übermächtige Feinde zu bezwingen.

Kawazu schließt mit dem Versprechen, dass „Emerald Beyond“ Risiken eingehen werde, das sei immerhin ein Markenzeichen der Serie.

Bildmaterial: SaGa Emerald Beyond, Square Enix