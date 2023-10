Pokémon GO feiert mit zwei Pokémon-Debüts das Día de Muertos 2023

Bei Niantic arbeiten offenbar einige Südamerikaner oder zumindest einige Mitarbeiter mit Sympathie für die südamerikanische Kultur. Auch in diesem Jahr feiert man in Pokémon GO wieder das Día de Muertos, eigentlich ein recht lokales Fest, weltweit im Mobile-Game.

Dieser Feiertag wird besonders in Mexiko, aber auch anderen amerikanischen Ländern gefeiert, um verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern zu gedenken. Niantic feierte das Fest schon im vergangenen Jahr. In diesem Jahr feiern zwei Pokémon ihr Debüt im Event-Zeitraum: Tragosso und Knogga mit Cempasúchil-Krone.

Im letzten Jahr waren es übrigens Zwirrlicht, Zwirrklop und Zwirrfinst, die ihr mit Cempasúchil-Krone fangen konntet. Zwirrlicht wird auch 2023 erneut zu finden sein und ihr könnt es entwickeln. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Event-Boni, Avatar-Artikel und ein Showcase mit Zwirrlicht.

Die Azteken waren der Überzeugung, dass die Geister geliebter Menschen nicht verschwinden, sondern in eine andere Welt übergehen, aber jedes Jahr in einem bestimmten Zeitraum in unsere Welt zurückkehren. Seitdem bereiten sich die Feiernden auf den Día de Muertos vor, indem sie den Tisch mit den Lieblingsgerichten der Verstorbenen decken, die Straßen mit den Blütenblättern der Cempasúchil überhäufen und Kerzen und Räucherstäbchen anzünden. So entsteht ein ausgelassenes und farbenfrohes Fest, das von Musik, Blumen und Geschmackserlebnissen begleitet wird.

Das Día de Muertos findet vom Mittwoch, den 1. November 2023 um 10 Uhr bis Donnerstag, den 2. November 2023 um 20 Uhr statt. In einem offiziellen Blogbeitrag könnt ihr noch mehr erfahren.

