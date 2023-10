Pikmin 4: Entwickler liefern Antwort, warum der Titel so lang auf sich warten ließ

Pikmin 4 ließ bekanntlich eine ganze Weile auf sich warten. Jahrelang hielten die Fans an den Worten von Shigeru Miyamoto fest, der 2015 sagte, dass das Projekt „sehr kurz vor dem Abschluss“ stehe. Doch erst in diesem Jahr wurde das Spiel endlich veröffentlicht. Was war da los?

Das Team hinter Pikmin 4 liefert nun die Antwort. Chief and Programming Director Yuji Kando erklärte gegenüber Game Informer, dass die Arbeit an Pikmin 4 „als kleines Team“ begonnen habe. Allerdings erklärte er: „Da wir anderen Projekten Priorität einräumen mussten, waren wir nicht in der Lage, das Entwicklungsteam-Framework aufzubauen, das benötigt wurde, um das Spiel fertigzustellen.“

Das volle Statement von Kando:

Wir unternahmen diverse Versuche und haben verschiedene Dinge ausprobiert und dabei gab es Momente, in denen wir sehen konnten, dass das Spiel Form annahm. Aber da wir anderen Projekten Priorität einräumen mussten, waren wir nicht in der Lage, das Entwicklungsteam-Framework aufzubauen, das benötigt wurde, um das Spiel fertigzustellen. Aber die Früchte unserer Arbeit in dieser Zeit führten zu dem Ergebnis dessen, was Pikmin 4 heute ist.

Planning Director Yutaka Hiramuki dankt dann noch den geduldigen Fans: „Wir wissen, dass die Fans besorgt waren, weil Pikmin 4 so lang auf sich warten ließ, aber dank ihrer Geduld waren wir in der Lage, ein Spiel zu entwickeln, das viele Menschen genießen können.“

Pikmin 4 ist für Nintendo Switch erhältlich.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo