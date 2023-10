Ninja or Die: Shadow of the Sun erscheint am 1. November auch für Nintendo Switch

Publisher Marvelous Europe und Entwickler Nao Games geben bekannt, dass der Roguelike-Ninja-Sidescroller Ninja or Die: Shadow of the Sun am 1. November auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Bisher war das pfeilschnelle Pixel-Abenteuer lediglich für PCs via Steam erhältlich. Der Titel soll zum Preis von 14,99 Euro im Nintendo eShop erhältlich sein. Vorbesteller erhalten 10 % Rabatt.

Entfessle die Kraft und Geschwindigkeit des Ninjas in diesem ultraschnellen Roguelike-Spiel, in dem du sterben und trotzdem nie zufrieden sein wirst. Ninja or Die ist eine Einzelspielerherausforderung mit einem einzigartigen Angebot: Hardcore-Action mit einer einfachen Steuerung.

Ninja or Die möchte eine „tödliche Fusion aus brutalen Herausforderungen und eleganter Einfachheit“ bieten. Extreme Geschwindigkeit, akrobatische Plattform-Fähigkeiten und eine Mischung aus prozedural-generierten und handgefertigten Leveln sind versprochen.

Der Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Ninja or Die, Marvelous, Nao Games