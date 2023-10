Im Test! Turtles: Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock DLC

Titel TMNT: Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock DLC 31. August 2023 Dotemu 31. August 2023 Dotemu 31. August 2023 Dotemu System PlayStation, Xbox, Switch, PC, iOS, Android Getestet für Xbox Series X Entwickler Tribute Games Genres 2D-Brawler Texte

Vertonung

Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge landeten die in Kanada ansässigen Entwickler von Tribute Games im Jahre 2022 einen waschechten Überraschungshit. Der Titel kam sowohl bei Turtles-Fans als auch bei der Fachpresse sehr gut an.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge schaffte es gekonnt, den Charme und das Gameplay-Gefühl der alten Turtles-Klassiker der 90er-Jahre zurückzubringen und dieses dennoch mit neuen Elementen aufzulockern und zu modernisieren. Der perfekte Sprung in die Moderne quasi.

Als dann der DLC „Dimension Shellshock“ angekündigt wurde, waren die Fans natürlich hellauf begeistert. Denn der DLC sollte nicht nur zwei neue spielbare Charaktere mit sich bringen, sondern mit dem neuen Survival-Modus auch neuen Anreiz für viele weitere Sessions und vor allem eine neue Herausforderung für erfahrene SpielerInnen bieten.

Am 31. August war es letztendlich so weit und der von vielen Fans so heiß erwartete DLC erschien endlich für PlayStation, Xbox, Switch, PCs, iOS und Android. Ob der DLC „Dimension Shellshock“ dem durchaus gelungenen Hauptspiel noch das ein oder andere sinnvolle neue Feature hinzufügen kann und ob sich ein Kauf des DLC lohnt, erfahrt ihr natürlich in unserem ausführlichen Test.

Neuer Modus für noch mehr Kröten-Action

Die größte Neuerung, die der neue DLC „Dimension Shellshock“ mit sich bringt, ist der neue Survival-Modus. Dieser ist, wie es der Name schon sagt, ein Modus, in dem es um das pure Überleben geht. Das heißt, man kämpft sich von Areal zu Areal, stets mit dem Blick auf die Lebensleiste, denn ist diese erst einmal erloschen, besteht nur noch die Option, von einem/einer anderen MitspielerIn wiederbelebt zu werden. Man kann also von selbst nicht mehr respawnen.

Um das Ganze noch etwas dynamischer zu machen, haben die Entwickler außerdem verschiedene Power-ups eingebaut. Mit den grünen Kristallen beispielsweise lassen sich diese nach dem erfolgreichen Absolvieren eines Areals freischalten. So kann man mit einer Pizza beispielsweise die Lebensleisten des Teams wieder auffüllen. Auch ermöglichen es die Kristalle, von Dimension zu Dimension zu springen. Jede dieser Dimensionen hat einen eigenen Stil.

Der Survival-Modus wird nach einiger Zeit ziemlich anspruchsvoll und ist als Langzeitmotivation daher bestens geeignet. Gerade im Couch-Koop oder auch im Online-Modus macht dieser neue Modus unheimlich viel Spaß und man ertappt sich regelrecht, immer mal wieder ein paar Runden zu spielen. Allein dafür lohnt sich der Kauf des DLC quasi schon.

Bis zu sechs SpielerInnen können den gegnerischen Horden des Foot Clans gleichzeitig eins auf die Mütze geben. Das Tolle daran ist die Tatsache, dass sich Offline-Couch-Koop und Online-Modus verbinden lassen.

Zwei neue Charaktere sorgen für Abwechslung

Ein weiteres neues Feature des DLC sind die beiden neuen Charaktere Karai, eine Shinobi und ehemals Teil des Foot Clans, und Usagi Yojimbo, ein Samurai-Hase, der mit Herz und einer großen Portion Ehre in die Schlacht zieht.

Karai ist eine eher schnelle Kämpferin, perfekt für schnelle und effektive Attacken. Auch kann man sich mit ihr wieder schnell aus der Affäre ziehen, sollte es mal brenzlig werden. Usagi Yojimbo ist eher das Gegenteil. Mit starken, aber auch deutlich langsameren Angriffen ist er zwar deutlich stärker als Karai, dies geht aber zulasten der Geschwindigkeit des Charakters. Beide Charaktere passen wunderbar in das Turtles-Roster, welches mit Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo, April, Meister Splinter und Casey Jones ohnehin schon gut und vielseitig aufgestellt war.

Ebenso gibt es nun die Möglichkeit, verschiedene Farbkombinationen für die jeweiligen Charaktere auszuwählen. Somit kann man noch etwas mehr Abwechslung in das Prügelfest bringen und als kleines Highlight sind sogar die Retro-Farben der Game-Boy-Teile anwählbar.

Retro-Stil immer noch im Trend

Die Beliebtheit des Retro-Pixel-Stils ist nach wie vor ungebrochen. Bereits das Hauptspiel Shredder’s Revenge glänzte mit einer wunderbar pixeligen, aber extrem kultigen Retro-Pixel-Optik, welche es sofort schaffte, einen in die guten alten Zeiten der 16-Bit-Ära zurückzuversetzen.

Die Charaktere sind toll animiert und die Areale der Spielwelten können mit vielen kleinen und witzigen Details begeistern. Hier steckt wirklich viel Liebe zum Detail drin.

Für Enthusiasten gibt es außerdem die Möglichkeit, diverse Filter, wie beispielsweise einen CRT-Filter zu aktivieren. So kann man sich das Röhrenmonitor-Spielgefühl der 90er-Jahre zurück auf den heimischen Bildschirm holen.

Neue Songs gibt es obendrauf

Auch einige neue Songs haben es in den DLC geschafft. Neben dem passenden Soundtrack sind auch die Soundeffekte selbst stets ordentlich und passend ausgewählt. Ein rundes Gesamtpaket, an dem es nichts auszusetzen gibt.

Pflichtprogramm für Kröten-Fans

Der DLC „Dimension Shellshock“ ist wie auch schon das Hauptspiel Shredder’s Revenge absolutes Pflichtprogramm für alle Fans der grünen Kult-Kröten. Mit tollen neuen Features, wie dem neuen Survival-Modus, welcher wirklich anspruchsvoll ausgefallen ist, sorgt der DLC für ordentlich Langzeitmotivation. Auch die neuen Charaktere Karai und Usagi Yojimbo sind tolle Neuzugänge und sorgen für die nötige Abwechslung auf dem Schlachtfeld. Obendrauf gibt es nun auch noch die Möglichkeit, unterschiedliche Farbkombinationen für die Charaktere auszuwählen. Noch mehr Abwechslung ist immer willkommen. Der toll eingefangene Retro-Pixel-Charme kann immer noch begeistern und lässt zu jeder Zeit das alte Spielgefühl der 90er-Jahre aufkommen. Ein wahres Fest für Turtles-Fans also. Aber auch der Soundtrack kann überzeugen und hat mit ein paar neuen Songs sogar Zuwachs bekommen. Alle SpielerInnen, die das Hauptspiel bereits mochten, können auch bei „Dimension Shellshock“ getrost zugreifen. Noch mehr Turtles-Action geht immer und speziell der Survival-Modus sorgt dafür, dass man den Titel immer wieder für eine oder mehrere Runden startet. Volle Turtles-Action also und eine klare Kaufempfehlung für den DLC.

