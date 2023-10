Final Fantasy XVI trifft auf Puzzle & Dragons: Neue Kollaboration angekündigt

Am 9. Oktober 2023 wird Final Fantasy XVI Einzug in das Mobile-Spiel Puzzle & Dragons halten. Die Kollaboration haben GungHo Online Entertainment und Square Enix auf den sozialen Kanälen bekannt gegeben. Allerdings wird das Event nur in der japanischen Version von Puzzle & Dragons stattfinden, obwohl der Gratis-Titel weltweit heruntergeladen werden kann.

Das Event wird vier Charaktere aus dem JRPG beinhalten, die über Gacha-Mechaniken in Puzzle & Dragons erhalten werden können:

Clive Rosfield

Jill Warrick

Dion Lesage

Joshua Rosfield

Jeder der Charaktere erscheint in dem Stil von Puzzle & Dragons mit eigenem dynamischen Hintergrund und Spezialeffekten. Außerdem können sie sich in ihre entsprechenden Esper verwandeln.

In der Vergangenheit gab es öfters Kollaborationen zwischen den beiden Franchises. So konnten beispielsweise Cloud und Sephiroth aus Final Fantasy VII und Lightning aus Final Fantasy XIII in dem Spiel erhalten werden.

via Siliconera, Bildmaterial: Puzzle & Dragons, GungHo Online Entertainment