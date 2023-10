Die Switch bekommt ihr zweites Catan-Spiel mit einer Funktion, die dem ersten fehlte

Anfang des Jahres erschien mit Catan: Console Edition das beliebte Brettspiel in digitaler Form für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Nun gaben Dovetail Games und Nomad Games bekannt, dass der Titel endlich auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Am 9. November 2023 soll es so weit sein. Übrigens gibt es für Nintendo Switch u. a. bei Amazon* auch eine Handelsversion!

Der neue Titel könnte zu etwas Verwirrung führen, denn es gibt bereits ein ähnliches Spiel unter dem Namen Catan für Switch. Doch dieses Spiel besitzt weder einen Online-Multiplayer noch eine Cross-Play-Funktion – hier hat die neue Console Edition die Nase vorn.

Darum geht es in Catan: Console Edition

Die SpielerInnen müssen Ressourcen auf einem animierten Spielbrett managen. Es gibt Schafe, die auf den Feldern umherwandern, und Räuber, die sich an den Ressourcen bereichern wollen. Siedlungen, Häfen und Städte führen ganz eigene Kniffe ein.

Es gewinnt derjenige, der die meisten Siegpunkte sammelt. Das kann durch unterschiedliche Bedingungen wie der Rekrutierung der größten Armee oder dem Bau der längsten Straße geschehen.

Mithilfe des Smartphones können bis zu vier SpielerInnen lokal gegeneinander spielen. Dank des Smartphones sehen deine FreundInnen nicht, was auf deiner Karte abgeht. Alternativ gibt es die Möglichkeit, online gegen SpielerInnen auf der ganzen Welt anzutreten. Solltet ihr keine MitspielerInnen wollen, kann die KI als Ersatz fungieren.

Der damalige Launchtrailer zu Catan: Console Edition

Bildmaterial: Catan: Console Edition, Dovetail Games/Nomad Games