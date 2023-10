Charmant: Super Mario RPG gibt es in einer „originalen“ SNES-Verpackung wie damals

Super Mario Bros. Wonder ist erst einige Tage alt, da ist das nächste Mario-Highlight schon in Reichweite. Am 17. November erscheint Super Mario RPG! Nintendo spendiert dem SNES-Klassiker eine Frischzellenkur und präsentiert ein – vor allem visuell – überarbeitetes Remake.

Hierzulande gibt es einige schöne Vorbestellerboni, die euch zum Kauf zum Launch verführen sollen. In Japan gibt es eine besondere Verpackung für Super Mario RPG. Auch sie ist Händler-exklusiv, den Anschein macht es zumindest. Nintendo-Fans können sie bei Bic Camera bekommen.

Was so besonders an der Verpackung ist? Sie ist der klassischen Super-Famicom-Verpackung nachempfunden. Wie auch bei uns gab es SNES-Spiele in Japan in einer charakteristischen Verpackung aus Pappe, deren Maße Fans noch heute vertraut sind. Seht nachfolgend die neue Box von Bic Camera und das japanische Original via Konsolenkost! Charmant, oder?

Bildmaterial: Super Mario RPG, Nintendo