TEVI, das Metroidvania mit Katzen- und Hasenmädchen, hat einen Termin

Wie CreSpirit auf einem YouTube-Kanal mit einem süßen Video ankündigte, erscheint das Side-Scrolling-Metroidvania TEVI am 30. November 2023 um 03:00 Uhr morgens für PC via Steam und Nintendo Switch. Außerdem soll ein Release für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S in 2024 folgen.

Das Spiel besitzt einige Bullet-Hell-Elemente und lässt uns durch viele Level von Az laufen, einem vom Konflikt gezeichneten Land, in dem es einige Geheimnisse zu entdecken gibt. Protagonistin Tevi ist flink und setzt im Nahkampf ihren Dolch und ihren übergroßen Schraubenschlüssel ein.

Als Begleiter kann sie Celia und Sable rufen, zwei schwebende Gestalten, die im Kampf sowohl passiv als auch offensiv mit Fernkampfzaubern unterstützen. Die Bosskämpfe sollen herausfordernd sein und aus mehreren Phasen bestehen, in denen wir Geschossen ausweichen und auf den richtigen Moment für einen Gegentreffer warten müssen.

Es soll über 300 verschiedene Items und Ausrüstungsgegenstände geben. Damit können wir unsere Fähigkeiten verbessern oder neue freischalten. Dadurch können wir beispielsweise neue Gebiete erreichen. Es gibt verschiedene Städte, Regionen und Völker, die wir auf unserer Reise treffen. Und natürlich Häschen.

Den Trailer dazu findet ihr hier:

Bildmaterial: TEVI, CreSpirit/Neverland Entertainment/Ein Lee/GemaYue