Success Corporation kündigt IZUNA an, eine Wiederbelebung der einstigen NDS-Serie

Success Corporation hat IZUNA (Arbeitstitel) angekündigt. Es handelt sich dabei um eine „Wiederbelebung“ von Izuna: The Legend of the Ninja, das einst für Nintendo DS erschienen ist. Es schaffte auch den Weg nach Europa. Das neue Spiel soll für Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Die Videobeschreibung sagt:

Die Kunoichi Izuna kehrt in die moderne Zeit zurück! Izuna: Legend of the Unemployed Ninja, ein Dungeon-RPG im japanischen Stil, das zuvor auf DS veröffentlicht wurde, hat die Entwicklung auf Switch und PC (Steam) mit einem neuen Look begonnen! Freut euch darauf zu sehen, welche Form Izuna nach 16 langen Jahren annehmen wird!

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Izuna, Success Corporation