Sonntagsfrage: Schaut ihr auch die Informationen zu Final Fantasy VII Rebirth an?

In der letzten Woche präsentierte uns Sony während der State of Play einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth. Gleichzeitig enthüllte man mit dem 29. Februar 2024 das Erscheinungsdatum des Spiels. Seit dieser Ankündigungen erscheinen fast täglich neue Informationen zu der Fortsetzung. TGS sei Dank. In den japanischen Hallen gab es nicht nur eine spielbare Demo, sondern Square Enix strahlte ebenfalls ein Final Fantasy VII Rebirth Stage-Event bei Youtube aus. Darauf folgten jede Menge Informationen über Charaktere, die spielbare Welt und Vergleichen zum Original.

Wer Fan des Originals und vom Remake ist, kommt mit diesen Informationen sicherlich auf seine Kosten. Sicherlich gibt auch viele unter euch, die mit den Informationen nichts anfangen möchten, um so neutral wie möglich, in die Fortsetzung des Remakes zu starten. Zu welcher Fraktion ihr gehört möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage in Erfahrung bringen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

