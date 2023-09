Polygon-Nachschub mit Final Fantasy VII Rebirth: Auch Cid, Yuffie und Co. erscheinen bald

Ihr erinnert euch vielleicht an die Low-Poly-Figuren zu Final Fantasy VII Remake. Falls nicht: Square Enix veröffentlichte 2020 ein Set von Polygon-Figuren, die buchstäblich genau das sind.

Sie basieren auf den Polygon-Modellen aus dem originalen Final Fantasy VII. Das hat Charme, werden einige sagen. Das ist echt hässlich, viele andere. So oder so: Die Dinger sind ausverkauft.

Nachschub gibt es in Form weiterer Figuren. Bei der Tokyo Game Show stellte Square Enix Cait Sith, Cid, Yuffie, Rufus, Tseng und Rude sowie einen Shinra-Gardisten und den Speicherpunkt aus. Den Speicherpunkt platzierte man neben Yuffie. Fans des Originals dürften da schmunzeln.

Square Enix präsentierte auch eine Packung der ersten Figuren, die man 2020 veröffentlichte. Der ein oder andere dürfte auf eine Nachlieferung der heute vergriffenen Figuren hoffen. Doch dazu ist noch nichts angekündigt.

via Famitsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO