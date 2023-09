Pokémon Trading Card Game Classic erscheint im November und setzt auf Nostalgie

Das beim Pokémon Day 2023 enthüllte Pokémon Trading Card Game Classic steht inzwischen vor seiner Veröffentlichung. The Pokémon Company gab mit dem 17. November den Termin bekannt und nannte zudem einige neue Details zum Produkt und Lieferumfang.

Pokémon Trading Card Game Classic wurde in Zusammenarbeit von The Pokémon Company, Creatures Inc. und dem Designbüro nendo entwickelt und ist „eine hochwertige Pokémon-Sammelkartenspiel-Kollektion, die als Grundausstattung für jeden Pokémon-Sammelkartenspiel-Fan gedacht ist“.

Enthalten ist alles, was Fans brauchen, um das Sammelkartenspiel zu spielen: Darunter vorgefertigte Decks und Spielzubehör. Die vorgefertigten Decks enthalten kultige Karten aus der Geschichte des Sammelkartenspiels, darunter neuaufgelegte Versionen von Bisaflor, Glurak und Turtok aus dem Basis-Set.

Jedes Deck enthält 60 holografische Karten und eines der drei ersten Partner-Pokémon der Kanto-Region – Bisasam, Glumanda oder Schiggy. Neben den klassischen Karten gibt es brandneue Karten, damit Spieler neue Strategien entwickeln können. Zu den neuen Karten gehören Lugia-ex, Ho-Oh-ex, Suicune-ex, Sun Seed, Scorching Charcoal, Drops in the Ocean und eine Pantimos-Karte, die davor nur in Japan veröffentlicht wurde.

Darüber hinasu sind folgende Komponenten enthalten:

Hochwertiges Spielbrett

All-inclusive-Toolbox

Schadensmarken

Elegante Kartenhüllen und Deckboxen

Bildmaterial: Pokémon Trading Card Game Classic, The Pokémon Company