NIS America bringt The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III & IV auf PlayStation 5

NIS America wird Anfang 2025 neue PS5-Umsetzungen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV veröffentlichen. Die Spiele werden einem Doppelpack im Handel erhältlich sein und einzeln digital.

Alle bisher veröffentlichten „kosmetischen DLC“ sollen bereits enthalten sein. Darüber hinaus lässt sich NIS America natürlich auch die Sammleredition nicht nehmen. Sie wird ab dem 29. September um 13 Uhr zur Vorbestellung im europäischen NISA-Online-Store bereitstehen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Trails of Cold Steel, NIS America