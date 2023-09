Nächstes Nintendo Direct: Glaubhafter Leaker legt wieder los und gibt Hinweise

Das letzte Nintendo Direct vom Juni 2023 bot ein Novum. Nintendo und seine Directs blieben bislang immer von größeren Leaks verschont. Das ist insofern erstaunlich, als an der Produktion einer solchen Show nicht nur viele Personen, sondern auch mehrere Unternehmen beteiligt sind.

Diesmal blieb Nintendo jedoch nicht verschont, ein Leaker hatte sowohl die Direct vorhergesagt als auch zwei wesentliche Ankündigungen daraus. Dieser Leaker ist es, der jetzt wieder in die Offensive geht.

Zunächst ist es so, dass eine neue Nintendo Direct noch gar nicht angekündigt ist. Aber natürlich wäre eine Direct im September alles andere als eine Überraschung. Seit Jahren wählt Nintendo diesen Monat für die Show.

Die Leaks von Pyoro_X sind erfreulicherweise kryptisch und auch wir wollen es an dieser Stelle bleiben, um nicht den Spaß und die Vorfreude zu verderben. „Let’s just say fans of a certain MATLAB function will be happy with the upcoming Direct“, twitterte Pyoro_X heute. Der erste von offenbar weiteren Hinweisen. Ohne Google werdet ihr kaum herausfinden, worauf der Leaker anspielt. Und auch dann benötigt ihr noch ein bisschen Gespür.

Von euch möchten wir wissen: Was haltet ihr grundsätzlich von solchen Leaks? Wollt ihr sie verfolgen, wollt ihr von ihnen verschont bleiben? Findet ihr, Pyoro_X kann sich das sparen? Oder wollt ihr eher, dass er die Dinge gleich auf den Tisch legt?

via NintendoEverything, VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft