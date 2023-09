Nach 30 Jahren erfüllt sich der Traum: Jean-Claude van Damme kommt zu Mortal Kombat 1

Nachdem Ed Boon bereits in einer Youtube-Show den Auftritt von Jean-Claude Van Damme in Mortal Kombat 1 enthüllt hatte, hat Warner Bros. Games jetzt den entsprechenden Trailer nachgeschoben, der weitere Einblicke bietet. Van Damme wird einen Skin für Johnny Cage verkörpern.

Wie Ed Boon erzählt, wollte man van Damme schon von Anfang an für Mortal Kombat begeistern. Die Zusammenarbeit sei „30 Jahre in Arbeit“ gewesen. „Also riefen wir seine Leute an und sagten: ‚Wir wollen ein Spiel über Van Damme machen‘, und ich weiß nicht, ob er abgelehnt hat oder ob wir ihn einfach nicht erreicht haben oder so etwas“, so Boon.

„Aber wir waren ein paar 20-jährige Kids, die ein Videospiel machen wollten – ich konnte mir vorstellen, dass Van Damme sagen würde ‚Nein, das machen wir nicht‘. Also versuchten wir es ein paar Mal mit ihm hin und her. Diesmal haben wir das große Los gezogen und ihn bekommen. Wir haben jetzt seine Stimme und er wird die Rolle des Johnny Cage spielen, und damit schließt sich der Kreis“, plaudert Ed Boon weiter.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Das Spiel kann in verschiedenen Editionen bei Amazon* vorbestellt werden.

Der Trailer mit van Damme:

via VGC, Bildmaterial: Mortal Kombat 1, Warner Bros., NetherRealm Studios