Lies of P: Das Pinocchio-Soulslike feiert den Launch mit einem neuen Trailer

Das neue Soulslike mit Pinocchio-Setting Lies of P ist ab sofort für PlayStation, Xbox und PCs via Steam erhältlich. Zur Feier des Launchs veröffentlichten der Publisher Neowiz und der Entwickler Round8 Studio auch gleich den passenden Launchtrailer. Der Titel ist außerdem ab sofort für Abonnenten des Game Pass verfügbar.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.