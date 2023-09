Harvest Moon: The Winds of Anthos enthüllt Season-Pass, erste Inhalte gibt es schon zum Launch

Hobby-Farmer und -Farmerinnen können sich aktuell nicht beschweren. Zurzeit gibt es einige Farming-Simulationen, auf die sich Fans freuen können. Einer dieser Titel ist Harvest Moon: The Winds of Anthos, das am 26. September 2023 erscheinen wird.

Natsume hat nun einen Season-Pass angekündigt, dessen erster Teil zeitgleich mit der Veröffentlichung der Bauernhof-Simulation erfolgt. Der Season-Pass ist in insgesamt vier Pakete aufgeteilt, die entweder zum Einzelpreis oder einem Bundle-Preis von 14,99 Euro gekauft werden können.

Folgende Pakete gibt es:

Animal Avalanche Pack – 26. September 2023 für 2,99 Euro

– 26. September 2023 für 2,99 Euro Visitors From Afar Pack – 17. Oktober 2023 für 12,99 Euro

– 17. Oktober 2023 für 12,99 Euro Tool Upgrade & New Interior Designs Pack – 7. November 2023 für 2,99 Euro

– 7. November 2023 für 2,99 Euro New Crops, Fish, and Recipes Pack – 28. November 2023 für 2,99 Euro

Natsume hat außerdem erste Screenshots zum Tier-Paket veröffentlicht. Auf den Bildern sind ein Akita, ein Panda und ein Otter zu sehen. Schaut euch die Bilder unten in unserer Galerie an!

Bereits jetzt kann das Spiel im hauseigenen Shop in einer Limited Edition vorbestellt werden. Es gibt aber auch eine Standardversion im freien Handel. Bei Amazon* findet ihr diese für Switch, PS5, PS5 und Xbox.

Darum geht es in Harvest Moon: The Winds of Anthos

Wie für jeden Harvest-Moon-Titel üblich, bewirtschaften wir unseren eigenen Bauernhof. Wir pflanzen Obst und Gemüse an, pflegen Tiere und finden die große Liebe unseres Lebens. Der Bauernhof kann wie im Vorgänger an jedem beliebigen Ort errichtet und hin- und hertransportiert werden.

Das Land Anthos, in dem der Titel spielt, ist durch einen Vulkanausbruch zersplittert. Die einzelnen Städte sind voneinander abgetrennt. Die Erntegöttin hat eine Flaschenpost mit einem magischen Schlüssel hinterlassen und fiel in einen tiefen Schlaf. Sie glaubt, dass eines Tages die Städte wieder vereint werden können. Eure Aufgabe dürfte also klar sein!

via Gematsu, Bildmaterial: Harvest Moon: The Winds of Anthos, Natsume