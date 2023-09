Ganondorf- und Zelda-amiibo: Jetzt könnt ihr euer Interesse zur Vorbestellung vormerken

Zwei neue amiibo-Figuren wird es zu Zelda: Tears of the Kingdom noch geben. Dabei dürfte insbesondere Ganondorf auch mal wieder nicht nur für die eingefleischten amiibo-SammlerInnen interessant sein, sondern auch andere ansprechen. Allein: Man kann ihn hierzulande noch nicht vorbestellen.

Im My Nintendo Store könnt ihr jetzt zumindest euer Interesse für die beiden Figuren vormerken. Wenn sie dann vorbestellbar sind, werdet ihr per E-Mail informiert und erhaltet einen Link zur Warteschlange. Das funktionierte in der Vergangenheit mal gut, mal weniger gut. Letztlich liegt es vor allem an der Auflage.

Sobald Vorbestellungen für die amiibo von Zelda (Tears of the Kingdom) und Ganondorf (Tears of the Kingdom) möglich sind, werden diese Produkte ausschließlich per Einladung an Nutzer angeboten, die zuvor ihr Interesse daran vorgemerkt haben.

Ganondorf und Zelda werden aber auch im freien Handel verfügbar sein. Ihr müsst also (noch) keine Panik schieben. Auch hier gilt aber, dass die Verfügbarkeit mit der Auflage steht und fällt. Zuletzt waren amiibo-Figuren hier Wundertüten. Mal sind sie selten, mal noch monatelang zum Normalpreis erhältlich.

Zelda trägt das Outfit, in dem SpielerInnen sie nach dem Einstieg vorwiegend sehen und hält das Master-Schwert. Ganondorf präsentiert sich in bester Form, nachdem SpielerInnen ihn eingangs eher „ausgetrocknet“ kennenlernen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo