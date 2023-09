Final Fantasy VII Rebirth: So soll das legendäre Date in Gold Saucer diesmal ablaufen

Der neue Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth zeigte uns erstmals auch Gold Saucer. Allen Fans ist klar: Wo Gold Saucer ist, da muss auch das Gold-Saucer-Date sein. Im Originalspiel konnte man durch verschiedene Entscheidungen und Handlungen beeinflussen, wer der Date-Partner in Gold Saucer wird.

Naoki Hamaguchi bestätigte gegenüber Game Spark zunächst, dass das Rendezvous auch in der Remake-Trilogie stattfindet, genau genommen in Final Fantasy VII Rebirth. Natürlich – denn es sei eine der am meisten erwarteten Story-Sequenzen von Fans des Originalspiels. Wie im Original soll der Date-Partner von Cloud von Entscheidungen der Spielenden abhängen.

„Dies ist eines der am meisten erwarteten Ereignisse für diesen Titel … Ich kann euch nicht sagen, mit wem ihr euch verabreden könnt, da das ein Spoiler wäre, aber ich kann euch sagen, dass das Dating nicht auf das andere Geschlecht beschränkt ist“, so Hamaguchi. Mit anderen Worten: Mindestens Barret ist auch wieder am Start. Klingt aber irgendwie danach, als gäbe es auch neue Dating-Optionen, oder?

Entscheidungen aus Final Fantasy VII Remake spielen jedenfalls keine Rolle. Fans des Originals mussten sicherlich bei einigen Gesprächen im ersten Teil der Trilogie schon an das Gold-Saucer-Date denken. Doch Rebirth ist für sich allein spielbar – die Speicherdaten von Remake werden nicht genutzt. Es gibt allerdings einen Bonus, wenn ihr Speicherdaten von Remake oder Intergrade auf eurer Konsole habt.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

