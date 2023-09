Dragon Quest Monsters: The Dark Prince präsentiert den „Final Trailer“ bei der Tokyo Game Show

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Square Enix den „Final Trailer“ zu Dragon Quest Monsters: The Dark Prince veröffentlicht. Der neue Teil der einst sehr beliebten Spin-Off-Reihe, in der die Dragon-Quest-Monster im Mittelpunkt stehen, erscheint erst am 1. Dezember 2023 für Nintendo Switch. Den „Final Trailer“ gibt es also über zwei Monate vor der Veröffentlichung.

Damit Interessierte vorab testen können, ob der Titel etwas für sie ist, hat Square Enix vor wenigen Tagen auch eine passende Demo für den eShop veröffentlicht. Übrigens gibt es aktuell einen Rabatt auf eure Vorbestellung bei Amazon*.

Der neue „Final Trailer“:

Bildmaterial: Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz, Square Enix