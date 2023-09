Deutsche Verkaufscharts: Under the Waves schlägt in den PS5-Rankings hohe Wellen

Under the Waves schlägt hohe Wellen in PS5-Charts, aber es reicht nicht, um die Spitze der Rankings freizuspülen. Das Indie-Adventure rund um surreale Unterwassererlebnisse kann mit seiner Handelsversion immerhin auf Rang vier einsteigen. Davor landen der Reihe nach Armored Core VI, Hogwarts Legacy und GTA V.

In den Xbox-Series-Charts bleibt ebenfalls Armored Core VI an der Spitze, hier gefolgt von Diablo IV. In den PS4- und Xbox-One-Charts bleibt die Doppelspitze aus Hogwarts Legacy und GTA V unverändert. Auch die Switch-Charts zeigen sich unaufgeregt: Mario Kart 8 Deluxe landet vor Zelda: Tears of the Kingdom.

