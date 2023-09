Das Taktik-RPG BEAST stellt euch im neuen Trailer seinen Antagonisten vor

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat False Prophet einen neuen Trailer zum Taktik-RPG BEAST veröffentlicht, der den Antagonisten enthüllt: Prinz Nicolai. Die Story des Spiels soll aus zwei Perspektiven erzählt werden, „wobei die Schicksale des Protagonisten Anton Sabbados und des Antagonisten Prinz Nicolai miteinander verwoben sind“.

In jungen Jahren inhaftiert und später von König Lurius adoptiert, wurde Nicolai zum Thronfolger erzogen. Der privilegierte Prinz Nicolai beteiligt sich zunächst bereitwillig an den Plänen seines Vaters, ehe er von dessen abscheulicher Vergangenheit erfährt. Daraufhin stellt der Prinz alles in Frage, was er zu kennen glaubte: das Dogma, die Innenpolitik, die Außenbeziehungen und seine eigene Rolle in Lurius Plänen für die Dynastie. Als Prinz Nicolai erfährt, dass Anton von König Lurius mit einem wichtigen Auftrag betraut wurde, macht er sich auf den Weg, um Anton aus seinen eigenen, selbstsüchtigen Gründen aufzuhalten.