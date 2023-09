Bye Sweet Carole: Aufwendig animiertes Horror-Adventure zeigt sich in erstem Gameplay

Publisher Just For Games und Entwickler Little Sewing Machine haben sieben Minuten Pre-Alpha-Gameplay und neue Screenshots aus dem „spannenden Horror-Adventure“ Bye Sweet Carole veröffentlicht, das kürzlich erstmals auf der Gamescom 2023 präsentiert wurde.

Bye Sweet Carole ist ein schauriger Thriller, inspiriert von großen Animationsfilmen und erdacht von Chris Darril. SpielerInnen tauchen in die Welt von Corolla ein – ein handgezeichnetes Universum, das mithilfe von Kinotechniken zum Leben erweckt wird, die schon in der Produktion großer Animationsfilme Verwendung fanden. Und das schien ganz schön aufwendig: Allen für Protagonistin Lana wurden rund 70.000 individuelle Frames erstellt.

Bye Sweet Carole soll 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PCs via Steam erscheinen.

Bye Sweet Carole im Gameplay-Reveal-Trailer von der Gamescom 2023

Bildmaterial: Bye Sweet Carole, Little Sewing Machine, Just For Games