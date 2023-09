Bewaffnet mit dem Pfannenwender: Cuisineer bekommt den konkreten Termin spendiert

Marvelous Europe hat den konkreten Veröffentlichungstermin für das von BattleBrew Productions entwickelte Action-Roguelike Cuisineer enthüllt. Das Spiel wird am 9. November hierzulande via Steam landen.

Poms Leidenschaft sind die Abenteuer. Doch eines Tages erhält sie einen Brief von ihren Eltern, die ihre Tochter noch ein letztes Mal sehen wollen. So eilt Pom in ihre Heimatstadt Paell. Allerdings sind ihre Eltern bereits verschwunden und ihr geliebtes Restaurant ist verlassen. Nun liegt es an Pom, das Schicksal des Lokals in der Pfanne zu wenden.

Bewaffnet mit ihrem treuen Pfannenwender und ausgerüstet mit einem erfrischenden Vorrat an Boba-Tee, kämpft Pom sich durch gefährliche Dungeons. In den Verliesen sammelt sie Zutaten, die sie benötigt, um im Restaurant leckere Gerichte für ihre treuen Gäste zu kochen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cuisineer, Marvelous, XSEED Games, BattleBrew Productions