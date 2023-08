Trine 5: A Clockwork Conspiracy stellt euch die gerissene Diebin Zoya im neuen Trailer vor

Nach dem Termin und der Vorstellung von Ritter Pontius hat THQ Nordic heute einen weiteren neuen Trailer zu Trine 5: A Clockwork Conspiracy veröffentlicht. Diesmal widmet man sich der gerissenen Diebin Zoya.

Wenn du irgendwo in der Nähe eine Kapuzengestalt „No time like rope time“ sagen hörst, solltest du besser deine Umgebung im Auge behalten, denn sonst könntest du in Schwierigkeiten geraten und deiner Habseligkeiten beraubt werden. Zoya ist nicht nur eine erstklassige Diebin, sondern auch ein Profi darin, sich mit Hilfe ihres Seils an Gegenständen entlang zu schwingen und dabei große Entfernungen zu überwinden.