The God Slayer: Macher von My Time at Sandrock arbeiten an neuem Action-RPG

Pathea Games ist unter anderem für My Time at Sandrock bekannt. Doch nach einem gemütlicheren Crafting-Spiel zieht es das Entwicklerstudio wohl in actionreichere Gefilde. Sony kündigte an, dass Pathea Games im Rahmen von PlayStation China Hero Project am Open-World-Action-RPG The God Slayer arbeitet.

Das Spiel befindet sich in einem noch frühen Entwicklungsstadium. Deshalb sind noch nicht allzu viele Informationen darüber bekannt. Das Team verspricht ein immersives Gameplay und Storyerlebnis.

SpielerInnen sollen ihr Können in Kämpfen und der Erkundung der Welt verbessern. Unser Ziel ist es, Gegner zu besiegen und die Welt zu retten. Es sind also keine wirklich bahnbrechenden Informationen dabei. Dafür gibt es schon einige visuelle Einblicke:

via Gematsu, Bildmaterial: The God Slayer, Sony/Pathea Games