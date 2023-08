Pokémon Presents enthüllt neuen Trailer zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

Bei Pokémon Presents zeigte The Pokémon Company einen brandneuen Trailer zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück für Nintendo Switch. Der neue Ableger wurde nach vielen Jahren der Wartezeit kürzlich bei Nintendo Direct angekündigt.

Im neuen Trailer erfahrt ihr, wie man Zeugen befragt, Hinweise sammelt und Indizien einordnet. Auch zahlreiche Charaktere werden vorgestellt. Und das Hi-Hat-Café! Das Spiel erscheint bereits am 6. Oktober und bei Amazon* könnt ihr es vorbestellen.

Euch verschlägt es in die Stadt Ryme City, in der eine Reihe von mysteriösen Rätseln gelöst werden wollen. Mit scharfem Verstand, einem Kaffee in der Hand und zusammen mit seinem Partner Tim Goodman knackt Meisterdetektiv Pikachu mehrere Fälle mithilfe der vielen Pokémon und Menschen, die in der Stadt leben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak