Ninja or Die: Shadow of the Sun bietet ab sofort eine „tödliche Fusion“ auf PCs

Der pfeilschnelle Ninja-Sidescroller Ninja or Die: Shadow of the Sun ist ab sofort für PCs via Steam zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. Entwickelt wurde der Titel vom japanischen Entwickler Nao Games. Als Publisher fungiert Marvelous Europe. In der Erscheinungswoche gibt es den Titel ganze 10 % günstiger.

Entfessle die Kraft und Geschwindigkeit des Ninjas in diesem ultraschnellen Roguelike-Spiel, in dem du sterben und trotzdem nie zufrieden sein wirst. Ninja or Die ist eine Einzelspielerherausforderung mit einem einzigartigen Angebot: Hardcore-Action mit einer einfachen Steuerung.

Ninja or Die möchte eine „tödliche Fusion aus brutalen Herausforderungen und eleganter Einfachheit“ bieten. Extreme Geschwindigkeit, akrobatische Plattform-Fähigkeiten und eine Mischung aus prozedural-generierten und handgefertigten Leveln sind versprochen.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Ninja or Die, Marvelous, Nao Games